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عاجل > اللافي يجتمع منفردًا مع لجنة 5 التابعة للرئاسي بصفته ” القائد الأعلى لبحث

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > اللافي يجتمع منفردًا مع لجنة 5 التابعة للرئاسي بصفته ” القائد الأعلى لبحث تداعيات بيان 5 القيادة العامة “.

بيان اللافي : ندعم لجنة 5+5 في انجاز مهامها والحفاظ على ماتحقق في الأشهر الماضية .

البيان : أي خلل في عمل اللجنة سينسف وقف إطلاق النار والاستقرار ويعود سلبًا على أمن البلاد .

البيان : الأعضاء أكدوا بأن ماحدث قد يعيد الانقسام وبأنهم لجنة فنية بعيدة عن التجاذبات السياسية .

البيان : أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي والمرتبات المتعثرة في قطاعات الدولة . #المرصد #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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