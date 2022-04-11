عاجل > اللافي يجتمع منفردًا مع لجنة 5 التابعة للرئاسي بصفته ” القائد الأعلى لبحث تداعيات بيان 5 القيادة العامة “.

بيان اللافي : ندعم لجنة 5+5 في انجاز مهامها والحفاظ على ماتحقق في الأشهر الماضية .

البيان : أي خلل في عمل اللجنة سينسف وقف إطلاق النار والاستقرار ويعود سلبًا على أمن البلاد .

البيان : الأعضاء أكدوا بأن ماحدث قد يعيد الانقسام وبأنهم لجنة فنية بعيدة عن التجاذبات السياسية .

البيان : أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي والمرتبات المتعثرة في قطاعات الدولة . #المرصد #ليبيا