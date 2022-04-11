انطلق في مدينة طبرق ،الموسم الرمضاني الخامس على التوالي ،لدوري الميدان لكرة القد

انطلق في مدينة طبرق ،الموسم الرمضاني الخامس على التوالي ،لدوري الميدان لكرة القدم ،بمشاركة أكثر من 30 فريقًا موزعة بنظام المجموعات ،و تقام مباريات الدوري في الفترة المسائية قبل الإفطار ،وسط حضور جماهير لافت من أهالي المدينة ،حيث تنتشر في غالبية المدن والأحياء الليبية دوريات رمضانية مشابهة ،يشارك في بعضها لاعبون محترفون سابقون.

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