أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي كورنتان مارتينز مديراً فنيا للم

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي كورنتان مارتينز مديراً فنيا للمنتخب الأول، لمدة عام واحد للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. وأضاف الاتحاد أن المدرب الجديد سيصل إلى العاصمة طرابلس في 14 أبريل الجاري لمباشرة مهامه.

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