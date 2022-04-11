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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي كورنتان مارتينز مديراً فنيا للم

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي كورنتان مارتينز مديراً فنيا للمنتخب الأول، لمدة عام واحد للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. وأضاف الاتحاد أن المدرب الجديد سيصل إلى العاصمة طرابلس في 14 أبريل الجاري لمباشرة مهامه.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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