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خبر | باشاآغا ونائبه عن الجنوب سالم الزادمة يعقدان اجتماعًا من مقر إقامتهم في #ت

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | باشاآغا ونائبه عن الجنوب سالم الزادمة يعقدان اجتماعًا من مقر إقامتهم في #تونس عبر تطبيق ” زووم ” مع مكونات اجتماعية وشبابية من #مصراتة تحدثا خلاله عن برنامج عمل حكومتهم وترتيبات دخولها إلى #طرابلس والإجابة عن التساؤلات الموجهة لهم من الحضور . #المرصد #ليبيا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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