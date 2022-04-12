خبر | باشاآغا ونائبه عن الجنوب سالم الزادمة يعقدان اجتماعًا من مقر إقامتهم في #ت

خبر | باشاآغا ونائبه عن الجنوب سالم الزادمة يعقدان اجتماعًا من مقر إقامتهم في #تونس عبر تطبيق ” زووم ” مع مكونات اجتماعية وشبابية من #مصراتة تحدثا خلاله عن برنامج عمل حكومتهم وترتيبات دخولها إلى #طرابلس والإجابة عن التساؤلات الموجهة لهم من الحضور . #المرصد #ليبيا
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ليبيا مباشر
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