فتحي باشاآغا يعقد اجتماعًا من مقر إقامته في تونس عبر تطبيق ” زووم ” مع مكونات اج

فتحي باشاآغا يعقد اجتماعًا من مقر إقامته في تونس عبر تطبيق ” زووم ” مع مكونات اجتماعية وشبابية من مدينة مصراتة
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ليبيا مباشر
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