دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء

12/ 04 / 2022 وخلال اليومين القادمين

تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على اغلب مناطق غرب ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تتراوح اليوم مابين ( 24– 29) مْ على مناطق الشمال الغربي، بينما تكون معتدلة على الشمال الشرقي فتكون مابين (20–25) مْ، وتسجل مابين (35–40) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

والبحر يكون قليل الاضطراب على معظم الساحل ويكون مضطرب نسبيا على اقصى الساحل الغربي مع ارتفاع للموج قد يصل الى (3) أمتار.

ومن المتوقع ان تتكاثر السحب مطلع الاسبوع القادم على بعض مناطق غرب ليبيا قد يصحبها سقوط امطار خفيفة وسنوافيكم بآخر التوقعات الجوية في نشراتنا القادمة.

والله اعلم