التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاثنين مع رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب – عضو لجنة تعديل مسودة الدستور المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (29) لسنة 2022.م عبدالهادي الصغير، لمتابعة أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.

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