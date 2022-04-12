الأجتماع الثاني لفريقي المركز الوطني للأرصاد الجوية و وزارة الموارد المائية بصدد الأعداد لأتفاق تعاون بين الطرفين.
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ليبيا مباشر
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