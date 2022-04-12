تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. وقال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، إن “أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات يصلون اليوم الثلاثاء إلى القاهرة لبحث التوافق على قاعدة دستورية إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي”.

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