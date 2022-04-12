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أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل مؤقت في قرار سي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل مؤقت في قرار سيكون له انعكاسات كبيرة على السوق الليبية التي تستأثر بنحو 60% من إجمالي صادرات هذه المواد الغذائية. وكشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، محمد علي الفرشيشي، الثلاثاء، أن قرار وقف التصدير مؤقتا سيكون له انعكاس إيجابي في بلاده.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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