أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل مؤقت في قرار سيكون له انعكاسات كبيرة على السوق الليبية التي تستأثر بنحو 60% من إجمالي صادرات هذه المواد الغذائية. وكشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، محمد علي الفرشيشي، الثلاثاء، أن قرار وقف التصدير مؤقتا سيكون له انعكاس إيجابي في بلاده.
#الحدث_الليبي
أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل مؤقت في قرار سي
أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل مؤقت في قرار سيكون له انعكاسات كبيرة على السوق الليبية التي تستأثر بنحو 60% من إجمالي صادرات هذه المواد الغذائية. وكشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، محمد علي الفرشيشي، الثلاثاء، أن قرار وقف التصدير مؤقتا سيكون له انعكاس إيجابي في بلاده.
أضف تعليقـك