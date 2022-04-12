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قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي ،إن تدهور متطلبات الجودة العالية وتغييب الأ

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي ،إن تدهور متطلبات الجودة العالية وتغييب الأداء الرفيع وتهميش منظومة القيم وبروز الأذواق المحنطة، وإبعاد الأكفاء حتى خلت الساحة من التحديات و تسيّدت شريحة كاملة من الجاهلين ،وصارت ليبيا تعيش في الوقت الراهن في مرحلة سيطرة التافهين على جميع مفاصل الدولة ،فـ“متطلبات السوق السياسية المخرج عاوز كدا”. على حد قولها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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