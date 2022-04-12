قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي ،إن تدهور متطلبات الجودة العالية وتغييب الأ

قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي ،إن تدهور متطلبات الجودة العالية وتغييب الأداء الرفيع وتهميش منظومة القيم وبروز الأذواق المحنطة، وإبعاد الأكفاء حتى خلت الساحة من التحديات و تسيّدت شريحة كاملة من الجاهلين ،وصارت ليبيا تعيش في الوقت الراهن في مرحلة سيطرة التافهين على جميع مفاصل الدولة ،فـ“متطلبات السوق السياسية المخرج عاوز كدا”. على حد قولها.

#الحدث_الليبي