أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة “محمد عون” أنه لم يتم استلام أي قرار من ديوا

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة “محمد عون” أنه لم يتم استلام أي قرار من ديوان المحاسبة بخصوص إيقاف “صنع الله”.

وقال “عون”، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية “لم نستلم أي قرار من ديوان المحاسبة بخصوص إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط” موضحاً أن أن النقاط التي أوردها ديوان المحاسبة واضحة ومحدّدة ويبدو أنّه سيتخذ إجراءات قانونية لمعالجة هذا الموضوع.

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