قال “ألدو ويردين” مدير فندق إكسلسيور الإيطالي ، في تصريح لصحيفة ديلي ميل البريطا

قال “ألدو ويردين” مدير فندق إكسلسيور الإيطالي ، في تصريح لصحيفة ديلي ميل البريطانية “إن الساعدي القذافي ، عليه تسوية فاتورة غير مدفوعة للفندق بقيمة 450 ألف دولار لاستعادة سيارته من نوع كاديلاك إسكاليد ، البالغة قيمتها 70 ألف دولار ، والتي تركها في موقف للسيارات منذ خمسة عشر عامًا ”

وأضاف ويردين “إن الفندق رفع دعوة قضائية مطالباً بتسوية ديون قدرها 300 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4000 جنيه إسترليني كتكاليف قانونية ، مقابل استرداد سيارته المركونة”، مؤكداً فشل عدة محاولات مع السلطات الليبية للوصول لحل لهذه القضية.

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