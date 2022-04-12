صور | مواطنون يطالبون مديرية أمن #طرابلس بوضع حل لتعرض سياراتهم ليلًا للرشق بالح

صور | مواطنون يطالبون مديرية أمن #طرابلس بوضع حل لتعرض سياراتهم ليلًا للرشق بالحجارة ومواد أخرى من أعلى جسور الطريق السريع بلا سبب مما يؤدي لخسائر مادية وحوادث سير . #المرصد #ليبيا
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ليبيا مباشر
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