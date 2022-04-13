ملخص عام: أجواء متقلبة على أغلب المناطق مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب، ومن المتوقع ان تتكاثر السحب يوم الجمعة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى ( 60 ) كم/س خاصةً على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار و هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24-27)مْ على أغلب المناطق الساحلية, ومابين (28 – 34) مْ على الدواخل, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد خاصةً على الدواخل ثم تنخفض بدايةً من يوم الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بداية من مساء اليوم تصل سرعتها أحيانا إلى ( 60 ) كم/س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(25- 30)مْ، ومابين (19- 23) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية تتكاثر السحب مساء يوم الجمعة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(34-39)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29- 34)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:35)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38