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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، تراجع أعداد النازحين داخلياً من الليبيين بنسبة 47

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، تراجع أعداد النازحين داخلياً من الليبيين بنسبة 47 % منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 أي في الفترة ما بين ديسمبر 2021 وشهر يناير 2022م. وأكدت المنظمة في تقارير إحصائية لها، عودة 673 ألف مهجر إلى ديارهم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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