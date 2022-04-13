أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، تراجع أعداد النازحين داخلياً من الليبيين بنسبة 47 % منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 أي في الفترة ما بين ديسمبر 2021 وشهر يناير 2022م. وأكدت المنظمة في تقارير إحصائية لها، عودة 673 ألف مهجر إلى ديارهم.

#الحدث_الليبي