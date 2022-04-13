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انطلاق اجتماع لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في العاصمة المصرية القاهرة بحضور ال

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

انطلاق اجتماع لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في العاصمة المصرية القاهرة بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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