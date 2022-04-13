نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء ( 13/04/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء ( 13/04/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرقي الى شلوق نشط الى قوي على الساحل الغربي وعلى الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات تصل سرعته ما بين (-2530) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر على الساحل الغربى.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب.

• الريح شرقي الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (20 – 30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50 – 3.00) متر.

• البحر قليل الاضطراب اليوم على ساحل الخمس وسرت ويكون مضطرب على باقي الساحل.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة متوسطة الى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب.

• الريح شرقي الى شلوق ويكون براني على ساحل شحات سـرعته تتراوح ما بين (10-30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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إ التاريخ: 13/04/2022