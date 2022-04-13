نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء ( 13/04/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاربعاء ( 13/04/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرقي الى شلوق نشط الى قوي على الساحل الغربي وعلى الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات تصل سرعته ما بين (-2530) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر على الساحل الغربى.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب.
• الريح شرقي الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (20 – 30) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50 – 3.00) متر.
• البحر قليل الاضطراب اليوم على ساحل الخمس وسرت ويكون مضطرب على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة متوسطة الى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب.
• الريح شرقي الى شلوق ويكون براني على ساحل شحات سـرعته تتراوح ما بين (10-30) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
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إ التاريخ: 13/04/2022
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