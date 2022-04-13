صور | انطلاق اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في #ال

صور | انطلاق اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في #القاهرة برعاية الامم المتحدة واستضافة من الحكومة المصرية على ان تستمر الاجتماعات حتى 20 أبريل لوضع قاعدة دستورية للإنتخابات ، حسب المتحدث الرسمي باسم البرلمان . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اجتماعات المسار الدستوري برعاية بعثة الأ
تم النشر منذُ 6 دقائق
أسعار العملات والخام برنت اليوم الأربعاء #صدى #ليبيا 2022-04-13 14:41:51
تم النشر منذُ 18 دقيقة
اجتماع “المسار الدستوري الليبي” في القاهرة بحضور لجنتي مجلسي النواب والدولة والم
تم النشر منذُ 20 دقيقة
أعلنت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي رأس جدير، حجز مبلغًا ماليًا يقدر ن
تم النشر منذُ 52 دقيقة
أضف تعليقـك