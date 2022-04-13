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صور | انطلاق اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في #ال

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | انطلاق اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في #القاهرة برعاية الامم المتحدة واستضافة من الحكومة المصرية على ان تستمر الاجتماعات حتى 20 أبريل لوضع قاعدة دستورية للإنتخابات ، حسب المتحدث الرسمي باسم البرلمان . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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