صور | انطلاق اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في #ال

صور | انطلاق اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في #القاهرة برعاية الامم المتحدة واستضافة من الحكومة المصرية على ان تستمر الاجتماعات حتى 20 أبريل لوضع قاعدة دستورية للإنتخابات ، حسب المتحدث الرسمي باسم البرلمان . #ليبيا #المرصد