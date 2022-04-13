وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية تجتمع مع المنظمة الأمريكية للتنمية “USAID” ، لوضع خارطة الطريق لإصلاح قطاع الكهرباء والتي تتضمن عدداً من المبادرات، أهمها تفعيل فريق العمل بقيادة وزارة التخطيط ليتولى التوجه الاستراتيجي لتنفيذ خارطة الطريق وتوفير الدعم الفني لإجراء الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد قطاع الكهرباء على تحقيق اكتفائه الذاتي

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