صور | بحضور الكبير وغياب صنع الله و عون .. الدبيبة يوقع ” الخطة الوطنية لزيادة ا

صور | بحضور الكبير وغياب صنع الله و عون .. الدبيبة يوقع ” الخطة الوطنية لزيادة انتاج النفط والغاز ” في حفل بحضور عدد من المستشارين و الوزراء والسفراء أبرزهم #الجزائر #تركيا #قطر . #ليبيا #المرصد