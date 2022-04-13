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صور | بحضور الكبير وغياب صنع الله و عون .. الدبيبة يوقع ” الخطة الوطنية لزيادة ا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بحضور الكبير وغياب صنع الله و عون .. الدبيبة يوقع ” الخطة الوطنية لزيادة انتاج النفط والغاز ” في حفل بحضور عدد من المستشارين و الوزراء والسفراء أبرزهم #الجزائر #تركيا #قطر . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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