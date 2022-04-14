الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 14/ 04 / 2022 وخلال اليومين القادم

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس

14/ 04 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

تبقي الأجواء متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجياً ناحية وسط ليبيا والمناطق الشرقية يؤثر على أغلب المناطق برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى (50) كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً مع إرتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.

ويكون البحر مضطرب علي الساحل الغربي حيت يصل ارتفاع الموج الي (4) أمتار .

ومن المتوقع وصول كتلة هوائية باردة علي المناطق الغربية حيت تسجل درجات الحرارة إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد مع تكاثر السحب وإحتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويشمل الإنخفاض في درجات الحرارة تدريجيا مناطق الشمال الشرقي بدايةً من مساء يوم السبت.

والله اعلم

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