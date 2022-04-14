نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس 2022/04/14

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

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التحذير: ريح براني الى شرقي نشط الى قوي على الساحل الغربي وعلى الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات تصل سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (4.25) متر على الساحل الغربي.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ونهار الغد مع احتمال سقوط رخات ضعيفة من المطر على أماكن متفرقة من الساحل.

•الريح شرقي الى شلوق يتحول احيانا الى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (15-30) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.75 – 4.25) متر.

•البحر قليل الاضطراب الى مضطرب ويكون شديد الاضطراب ظهر الغد على ساحل سرت.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة متوسطة الى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ونهار الغد مع احتمال سقوط رخات ضعيفة من المطر على ساحل الخليج وبنغازي.

•الريح شرقي الى شلوق ويكون براني على ساحل شحات سـرعته تتراوح ما بين (15-35) عقدة على الساحل الممتد من الخليج الى شحات ولا تتعدى (20) عقدة على ساحل درنة وطبرق.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.75) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب أحيانا على شحات.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة متوسطة الى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر.

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شرش = شمالية غربية – براني = شمالية شرقية

باش = جنوبية غربية – شلوق = جنوبية شرقية

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية