أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الليبية، إعادة فتح باب الترشح لـ”برلمان شباب لي

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الليبية، إعادة فتح باب الترشح لـ”برلمان شباب ليبيا” في نسخته الأولى؛ محاكاةً لسلطة التشريع، ليضم 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا. وحدّدت الوزارة ثلاثة شروط رئيسية يجب أن تتوفر لمن أراد الترشح لعضوية برلمان الشباب، تتمثل في: ألا يقل العمر عن 17 عامًا ولا يتجاوز الـ25 سنة وقت ترشحه، وألا يكون عضوًا باللجنة العليا المنظمة للانتخابات، وأن يلتزم بالقواعد التي تحددها اللجنة العليا للمرشحين.

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