التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عبر التقنية الافتراضي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عبر التقنية الافتراضية، الناشطة الحقوقية والمستشارة بمجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غازيني، والتي تقوم بمتابعة أوضاع عدداً من الشباب الليبي المسجون في سجون إيطاليا في القضية المعروفة المتعلقة بوفاة عدد من المهاجرين غير النظاميين وذلك في إطار حرص لجنة الخارجية على الاطلاع على أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج.

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