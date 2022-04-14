التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح براني الى شرقي نشط الى قوي على الساحل الغربي وعلى الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات تصل سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (4.25) متر على الساحل الغربي.
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بداية الصلاحية:
يوم الخميس 2022/04/14 الساعة 11:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الجمعة 2022/04/15 الساعة 14:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري للصيادين: ريح براني الى شرقي نشط الى قوي على الساحل الغربي وعلى ا
التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
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