التحذير البحري للصيادين: ريح براني الى شرقي نشط الى قوي على الساحل الغربي وعلى ا

التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح براني الى شرقي نشط الى قوي على الساحل الغربي وعلى الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات تصل سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (4.25) متر على الساحل الغربي.

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بداية الصلاحية:

يوم الخميس 2022/04/14 الساعة 11:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الجمعة 2022/04/15 الساعة 14:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية