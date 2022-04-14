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#القاهرة ..بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنشر لقطات من أعمال اليوم الثاني ا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#القاهرة ..بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنشر لقطات من أعمال اليوم الثاني الخاصة بمشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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