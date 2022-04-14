القاهرة ..بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنشر لقطات من أعمال اليوم الثاني ا

#القاهرة ..بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنشر لقطات من أعمال اليوم الثاني الخاصة بمشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا

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