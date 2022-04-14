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صور | فتحي باشاآغا يجتمع في #تونس مع محمد الحصان والجحاوي وعدد من قادة المجموعات

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | فتحي باشاآغا يجتمع في #تونس مع محمد الحصان والجحاوي وعدد من قادة المجموعات المسلحة في #مصراتة لمناقشة آخر المستجدات . #المرصد #ليبيا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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