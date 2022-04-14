قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ،إنه و في حال فشل التوافق على تعديل النقاط الخلافيه في مسودة الدستور، فإن ذلك يعني وحسب التعديل الذهاب لمرحلة انتقالية أخرى عبر تعديل القوانين التي صدرت عن مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس والبرلمان القادم ،مشيرا إلى أن مجلس النواب يؤكد على ضرورة العمل وفق التعديل الدستوري الثاني عشر .

#الحدث_الليبي