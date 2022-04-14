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قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة إنه لم يتم إشراكها في إعداد الخطة الوطنية

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة إنه لم يتم إشراكها في إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي تم اعتمادها من قبل رئيس الحكومة في الاحتفالية التي أقيمت أمس الأربعاء.
وأكدت الوزارة في بيان لها الخميس أنه من صميم المهام المناطة بها وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة و مع القطاعات في استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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