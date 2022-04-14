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بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال لقاء الخميس، جمعه بوكيل الديوان ومديري

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال لقاء الخميس، جمعه بوكيل الديوان ومديري الإدارات العامة والمكاتب المختصة بالديوان ؛ مراحل تنفيذ المنصة الإلكترونية للجهات الخاضعة لرقابته، والتي تأتي ضمن إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي للديوان.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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