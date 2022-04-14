بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال لقاء الخميس، جمعه بوكيل الديوان ومديري الإدارات العامة والمكاتب المختصة بالديوان ؛ مراحل تنفيذ المنصة الإلكترونية للجهات الخاضعة لرقابته، والتي تأتي ضمن إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي للديوان.

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