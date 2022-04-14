وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، بحضور وزير التعليم التقني والفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان المحاسبة، وذلك في مجال تطوير واستيعاب القدرات الوطنية من المتفوقين والموهوبين من الطلبة و الطالبات و في إطار دعم هذه الفئة و الاستفادة منها في المستقبل

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