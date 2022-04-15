أعلنت، بلدية بنغازي، الخميس، اتخاذها الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات ف

أعلنت، بلدية بنغازي، الخميس، اتخاذها الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية، وذلك على إثر تعليق لافتة على مبنى الكاتدرائية مكتوب عليها “مسجد الأمام مالك بن أنس”.

وأكدت، البلدية في بيان لها الخميس أن مبنى الكاتدرائية وقصر المنار ضمن المباني المتعاقد على ترميمهما عن طريق جهاز تنمية وتطوير المدن بالشكل المعماري الأصلي دون تغيير طرازهما المعماري بواسطة شركات إيطالية متخصصة.

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