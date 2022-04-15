مركز الرقابة على الاغدية صبراته يقوم بضبط وكر لتجهيز الدجاج الفاسد لشرائح برجر و

مركز الرقابة على الاغدية صبراته يقوم بضبط وكر لتجهيز الدجاج الفاسد لشرائح برجر وكباب وإعادة تكيسه !
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ليبيا مباشر
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