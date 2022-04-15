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صور | ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك .. مركز الرقابة على الاغذية #صبراتة يضب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك .. مركز الرقابة على الاغذية #صبراتة يضبط عمالة مصرية خلال مداهمته معمل تسويق ” لحم برجر الدجاج ” للمطاعم والمقاهي ليجده في ظروف صحية كارثية تعبّر عنها هذه الصور التي نشرها المركز .#ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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