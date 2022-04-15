صور | ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك .. مركز الرقابة على الاغذية #صبراتة يضب

صور | ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك .. مركز الرقابة على الاغذية #صبراتة يضبط عمالة مصرية خلال مداهمته معمل تسويق ” لحم برجر الدجاج ” للمطاعم والمقاهي ليجده في ظروف صحية كارثية تعبّر عنها هذه الصور التي نشرها المركز .#ليبيا #المرصد