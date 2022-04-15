نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (15/04/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

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التحذير: ريح براني إلى شرقي على الساحل الغربي وبراني إلى شلوق على الساحل الشرقي نشط إلى قوي تتراوح سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين (3.00-4.00) متر .

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة كلياً بالسحب مع سقوط أمطار على أماكن متفرقة من الساحل.

• الريح براني إلى شرقي يتحول يوم الغد إلى شرش ســـرعته تتراوح اليوم ما بين (15 – 35) عقدة ويوم الغد ما بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (2.00– 4.00) متر.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ظهر الغد .

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة كلياً بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة من الساحل.

• الريح براني إلى شلوق سـرعته تتراوح ما بين (20-35) عقدة ولا تتعدى يوم الغد (20) عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 3.50) متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب .

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الرياح وإثارة الأتربة واضطراب البحر.

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التاريخ: 15/04/2022