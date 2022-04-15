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المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجياً

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجياً ناحية وسط ليبيا والمناطق الشرقية يؤثر على أغلب المناطق برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من (50) كم / س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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