المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجياً ناحية وسط ليبيا والمناطق الشرقية يؤثر على أغلب المناطق برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من (50) كم / س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.

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