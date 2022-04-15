فتح القضاء السويسري دعوى جنائية “بشبهة ارتكاب جرائم حرب عبر الضلوع في النهب” في إطار تحقيق بشأن شبكة ليبية هرّبت وقوداً يعتقد أنّ شركة سويسرية تدعى “كولمار غروب” اشترته منها. وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي لوكالة “فرانس برس”، الخميس، صحة هذه المعلومة التي نشرها موقع “غوثام سيتي” الاستقصائي، موضحا أن الأمر يتعلق بـ “شبكة لتهريب الديزل بحراً بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي”.

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