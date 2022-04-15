أعلنت عملية “إيريني” التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي، رصد (821) رحلة جوية مشبوهة خلال عامين، في إطار ولايتها المتمثلة في ضمان تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وأوضح موقع “ديفونس ويب” المتخصص في مجال الدفاع والأمن، أن “إيريني” صادرت شحنة واحدة غير قانونية من وقود الطائرات مع إيقاف تشغيل طائرات عسكرية في ليبيا، مؤكدًا إن المهام البحرية للعملية لا تمنع قيامها بمراقبة السفن وأنشطة النقل في 16 من الموانئ والمنشآت النفطية فضلا عن 25 مطارًا ومهبطًا.

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