التحذير(1) البحري للصيادين: ريح براني إلى شرقي على الساحل الغربي نشط إلى قوي تت

التحذير(1) البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح براني إلى شرقي على الساحل الغربي نشط إلى قوي تتراوح سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين (3.00-4.00) متر .

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بداية الصلاحية:

يوم الجمعة 2022/04/15 الساعة 11:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الجمعة 2022/04/15 الساعة 20:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية