التحذير(1) البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح براني إلى شرقي على الساحل الغربي نشط إلى قوي تتراوح سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين (3.00-4.00) متر .
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بداية الصلاحية:
يوم الجمعة 2022/04/15 الساعة 11:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الجمعة 2022/04/15 الساعة 20:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير(1) البحري للصيادين: ريح براني إلى شرقي على الساحل الغربي نشط إلى قوي تت
التحذير(1) البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
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