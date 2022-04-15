المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بالتعاون مع شركة ريبسول الإسبانية، بتركيب منظومات للط

المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بالتعاون مع شركة ريبسول الإسبانية، بتركيب منظومات للطاقة الشمسية في عدد من المستشفيات في الرجبان والزنتان وفي مستشفى اوباري العام، في إطار استخدام الطاقات البديلة النظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل عن الوقود الاحفوري والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات.

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