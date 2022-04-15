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المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بالتعاون مع شركة ريبسول الإسبانية، بتركيب منظومات للط

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بالتعاون مع شركة ريبسول الإسبانية، بتركيب منظومات للطاقة الشمسية في عدد من المستشفيات في الرجبان والزنتان وفي مستشفى اوباري العام، في إطار استخدام الطاقات البديلة النظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل عن الوقود الاحفوري والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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