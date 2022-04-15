أكدت اللجنة التنفيذية لخطة عودة الأمانة للشعب، تلقيها من رئيس حكومة الوحدة عبدال

أكدت اللجنة التنفيذية لخطة عودة الأمانة للشعب، تلقيها من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مسودة قانون الانتخابات، موضحة أنه وبحكم استقلال اللجنة ستكون المسودة محورًا كغيره من المحاور الموجودة التي ستعمل عليها اللجنة. وأكد رئيس اللجنة أشرف بلها في مؤتمر صحفي، أن خطة عمل اللجنة تهدف لخلق توافق مشروع وطني شامل لكل مسارات النزاع في ليبيا السياسية منها والعسكرية والاقتصادية والأمنية.

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