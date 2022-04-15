توقع عضو مجلس الدولة و عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية ،عبد القادر حويلي ،أن تف

توقع عضو مجلس الدولة و عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية ،عبد القادر حويلي ،أن تفضي الخلافات بين وفدي مجلسي الدولة والنواب والتي وصفها بالجوهرية إلى توافق خلال اجتماع الطرفين ،مشيرا إلى وجود عدد كبير من المبادرات ولكن من المبكر الحديث عنها ،كما أكد استعدادهم لعقد اجتماعين مع النواب بغية الوصول إلى توافقات وإنهاء الأزمة.

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