قال رئيس حزب الحركة الوطنية الشعبية ،مصطفى الزايدي ،إن جميع الليبيين يعوون جيدا طبيعة الصراع وأدواته وأطرافه مهما حاول المرجفون والدجالون توجيه أنظار الناس إلى غير ما هو واقع ،داعيا إلى الوحدة حول الهدف الأسمى وهو كسر المؤامرة ومحو أثارها، وإطلاق مشروعات بناء ليبيا الجديدة على أساس الاستقلال التام للقرار الليبي والمساواة بين الليبيين وقهر الفساد والقضاء على الفاسدين.

#الحدث_الليبي