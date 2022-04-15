شرعت المؤسسة الوطنية للنفط برعاية شركة توتال إنرجي الفرنسية في تركيب منظومات تعم

شرعت المؤسسة الوطنية للنفط برعاية شركة توتال إنرجي الفرنسية في تركيب منظومات تعمل بالطاقة الشمسية؛ لتوفير الكهرباء في خمسة مواقع متنوعة على مستوى كامل البلاد ،مشيرة أن ذلك يأتي ضمن خطة تستهدف توفير الكهرباء في عدد من مستشفيات مدن الجنوب ،كما أكدت أن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والنظيفة هو أحد أهم أهداف المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات القادمة.

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