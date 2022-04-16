التحذير(2) البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح براني إلى شلوق على الساحل من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي نشط إلى قوي تتراوح سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.
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بداية الصلاحية:
يوم السبت 2022/04/16 الساعة 11:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الأحد 2022/04/17 الساعة 02:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير(2) البحري للصيادين: ريح براني إلى شلوق على الساحل من الجبل الأخضر إلى أق
التحذير(2) البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
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