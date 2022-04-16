التحذير(1) البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح شرش على الساحل الممتد من مصراته إلى الخليج نشط إلى قوي تتراوح سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.
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بداية الصلاحية:
يوم السبت 2022/04/16 الساعة 20:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الأحد 2022/04/17 الساعة 02:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير(1) البحري للصيادين: ريح شرش على الساحل الممتد من مصراته إلى الخليج نشط
التحذير(1) البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
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