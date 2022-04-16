التحذير(1) البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح شرش على الساحل الممتد من مصراته إلى الخليج نشط إلى قوي تتراوح سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

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بداية الصلاحية:

يوم السبت 2022/04/16 الساعة 20:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الأحد 2022/04/17 الساعة 02:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية