أعرب وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أسامة حماد، عن استغرابه إزاء تحويل مؤسسة النفط 6 مليارات دولار من إيرادات النفط لحكومة الوحدة بشكل مخالف للقانون.

وحمل حماد ، في بيان السبت، الجهات الرقابية ؛ المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف دون وجه حق، بحسب البيان.

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