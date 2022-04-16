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أعرب وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أسامة حماد، عن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعرب وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أسامة حماد، عن استغرابه إزاء تحويل مؤسسة النفط 6 مليارات دولار من إيرادات النفط لحكومة الوحدة بشكل مخالف للقانون.
وحمل حماد ، في بيان السبت، الجهات الرقابية ؛ المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف دون وجه حق، بحسب البيان.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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