أعرب وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أسامة حماد، عن استغرابه إزاء تحويل مؤسسة النفط 6 مليارات دولار من إيرادات النفط لحكومة الوحدة بشكل مخالف للقانون.
وحمل حماد ، في بيان السبت، الجهات الرقابية ؛ المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف دون وجه حق، بحسب البيان.
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أعرب وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أسامة حماد، عن
أعرب وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أسامة حماد، عن استغرابه إزاء تحويل مؤسسة النفط 6 مليارات دولار من إيرادات النفط لحكومة الوحدة بشكل مخالف للقانون.
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