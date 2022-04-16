صور.. فتح ممر للمواطنين أمام معسكر الامداد جنوب #طرابلس بعد إقفال الطريق لساعات بسواتر ترابية مع استمرار انتشار آليات مسلحة بالمكان. #ليبيا #المرصد
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