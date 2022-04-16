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صور.. فتح ممر للمواطنين أمام معسكر الامداد جنوب #طرابلس بعد إقفال الطريق لساعات

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور.. فتح ممر للمواطنين أمام معسكر الامداد جنوب #طرابلس بعد إقفال الطريق لساعات بسواتر ترابية مع استمرار انتشار آليات مسلحة بالمكان. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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