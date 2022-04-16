أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،السبت ، باستمرار حملات التطعيم المكثفة ضد في

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،السبت ، باستمرار حملات التطعيم المكثفة ضد فيروس كورونا و تغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل المراكز الثابتة ،كما حثّ على البدء في وضع (خطة خروج) والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين.

#الحدث_الليبي